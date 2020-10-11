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إحالة محامِ استغل مهنته للتوسط في رشاوي إلى القضاء

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إحالة محامِ استغل مهنته للتوسط في رشاوي إلى القضاء

الرياض (صدى):
أحالت النيابة العامة، محامي إلى القضاء بعد التحقيق معه في تهمة استغلال مهنة المحاماة للتوسط في رشاوي؛ لإثبات ما أسند إليه من اتهام وإيقاع العقوبة عليه.

وقررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل إيقاف المحامي لمدة 6 أشهر لثبوت مخالفته نظام المحاماة، وذلك عقب سماع أقواله ودفاعه عن نفسه، وفقًا للزميلة عكاظ".

يذكر أن هيئة المحامين تلقت 47 شكوى تتعلق بمحامين، منها 22 شكوى تحت الدراسة، وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي للربع الثاني من العام الحالي 2020 أنها أحالت 9 من الشكاوى لجهة الاختصاص وتمت تسوية 16 شكوى مماثلة، كما تلقت 55 طلبا لتقدير الأتعاب من محاكم وجهات مختصة

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ابن حزم
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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..

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