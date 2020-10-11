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بالفيديو.." الصحة ": المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا

Time منذ ساعتين
Views 1627
بالفيديو.." الصحة ": المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أن المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا، موضحة أن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية فقط وليس لها أي أثر على الإنفلونزا.

وأشارت وزارة الصحة في فيديو توضيحي إلى أن أخذ المضاد الحيوي دون الحاجة له يسبب مضاعفات ويساعد في تكون بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يلجأ الكثيرون إلى تناول المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، معتقدين أن ذلك يساعد على الشفاء بشكل أسرع.

وتعتبر المضادات الحيوية نوعًا من الأدوية التي تساعد على محاربة العدوى الناتجة عن البكتيريا، في حين تحدث الإنفلونزا بسبب التعرض للفيروسات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..
ع. س. ع
لا تفتري على احد فهناك موت وبعدة حساب وعقاب اتق الله اني لك ناصح

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