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قائد طائرة الأمير بندر يكشف كواليس رحلة عرفات الشهيرة: « متعبة ومرعبة»

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قائد طائرة الأمير بندر يكشف كواليس رحلة عرفات الشهيرة: « متعبة ومرعبة»

علي القحطاني (صدى):
كشف فيصل صديقي قائد الطائرة الملكية الخاصة؛ التي أخذت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رحلته الشهيرة التي أفسدت مفاوضات كارتر لحل القضية الفلسطينية.

وقال "صديقي" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يا هلا"، إن الرحلة كانت طويلة ومتعبة للغاية، إضافة إلى أنها كانت مرعبة نظرًا لأن الطائرة تحمل رئيس يرافقه الكثير من الحراس الذيت تسببوا في حالة من التوتر بالكثير من الأسئلة.

وأوضح فيصل إن الرحلة أخذت 10 أيام وبدأت محطاتها من العريش، ومرت بالدول الأتية:المغرب، السنغال، والبرازيل، وكلومبيا ونيويورك لمقابلة كلينتون، ومن ثم طلب أن يودع الطلبة الفلسطنين في بوسطن.

وأضاف أنه طلب رؤية عائلته فذهب إلى باريس، ومن ثم انطلق إلى القاهرة لمقابلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حتى وصل في النهاية إلى العريش ومنها إلى جدة مرة أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..
ع. س. ع
لا تفتري على احد فهناك موت وبعدة حساب وعقاب اتق الله اني لك ناصح

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