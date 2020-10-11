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"الجمارك" تكشف الهدف من تسجيل معظم المنتجات الاستهلاكية في " سابر " 

Time منذ ساعتين
Views 1534
"الجمارك" تكشف الهدف من تسجيل معظم المنتجات الاستهلاكية في " سابر " 

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية أن العديد من المنتجات الاستهلاكية تتطلب التسجيل في منصة سابر لاستيرادها.

ودعت الجمارك للتأكد من استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل الاستيراد،  لافتة إلى أن البحث عن متطلبات الاستيراد يكون من خلال زيارة منصة فسح، هنــــــا.

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت عن تجاوز عدد عمليات تسجيل المنتجات الاستهلاكية في منصة سابر الالكترونية خلال شهر سبتمبر أكثر من 112 ألف عملية تسجيل، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 27 ألف شهادة، بالإضافة إلى 40 ألف شهادة مطابقة الإرسالية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..
ع. س. ع
لا تفتري على احد فهناك موت وبعدة حساب وعقاب اتق الله اني لك ناصح

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