"الجمارك" تكشف الهدف من تسجيل معظم المنتجات الاستهلاكية في " سابر " 

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية أن العديد من المنتجات الاستهلاكية تتطلب التسجيل في منصة سابر لاستيرادها.
ودعت الجمارك للتأكد من استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل الاستيراد، لافتة إلى أن البحث عن متطلبات الاستيراد يكون من خلال زيارة منصة فسح، هنــــــا.
وكانت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أعلنت عن تجاوز عدد عمليات تسجيل المنتجات الاستهلاكية في منصة سابر الالكترونية خلال شهر سبتمبر أكثر من 112 ألف عملية تسجيل، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 27 ألف شهادة، بالإضافة إلى 40 ألف شهادة مطابقة الإرسالية.