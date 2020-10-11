بالصور.. عمال وموظفي الزمالك يدعمون مرتضى منصور بوقفة احتجاجية

وكالات (صدى):
نظّم عمال وموظفو نادي الزمالك بمختلف الإدارات والقطاعات وقفة تضامنية مع مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، ضد قرارات اللجنة الأولمبية الأخيرة.
وأكد الموظفون أنهم جميعًا على قلب رجل واحد من أجل كيان نادي الزمالك، مشددين على دعمهم ومساندتهم لرئيس الزمالك ضد المؤامرات التي تحاك ضده.
وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأولمبية إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك "أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي"، وفرض غرامة 100 ألف جنيه مصري (6350 دولارًا)، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات، أو جمعيات عمومية، أو مجلس إدارة
وذلك عقب الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور إلى اللجنة الأولمبية، ومن بينها شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.