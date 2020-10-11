الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة : التعافي من " كورونا " لا يعني أنك لن تصاب مرة أخرى

Time منذ ساعتين
Views 1944
Comment 1
الصحة : التعافي من " كورونا " لا يعني أنك لن تصاب مرة أخرى

الرياض (صدى):
أوض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يصبح متعافي، بعد مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، بشرط أن تكون الـ 3 أيام الأخيرة خالية من الأعراض.

وأشار متحدث الصحة، إلى أنه " بعد هذه المدة لا يتطلب الأمر التعافي فحص مخبري"، مؤكدًا أن هناك نسبة معينة تظهر نتائجهم إيجابية نتيجة وجود بقايا غير نشطة للفيروس وذلك غير مضر.

وأكد على أن "التعافي لا يعني أنك لا تصاب، إذ أن تكوّن الأجسام المضادة ليس ضمانًا كافيًا لصد الفيروس من جديد، ولا نضمن مدة حمايتها ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..
ع. س. ع
لا تفتري على احد فهناك موت وبعدة حساب وعقاب اتق الله اني لك ناصح

أخر الأخبار

المطلق: «التركة حق لجميع الورثة»
المطلق: «التركة حق لجميع الورثة»
Time منذ 3 دقائق Views 1104
تاجر يذبح زوجته بسكين بسبب وجبة العشاء
تاجر يذبح زوجته بسكين بسبب وجبة العشاء
Time منذ 10 دقائق Views 207
حفل افتراضي لفرقة كورية يجذب عدد هائل من المشاهدين
حفل افتراضي لفرقة كورية يجذب عدد هائل من المشاهدين
Time منذ 16 دقيقة Views 179
البيئة: "نظام المياه الجديد" سيُطبق على جميع المصادر
البيئة: "نظام المياه الجديد" سيُطبق على جميع المصادر
Time منذ 18 دقيقة Views 1459
مالها نيه تعزم أحد
مالها نيه تعزم أحد
Time منذ 32 دقيقة Views 356
الشايب ضاعت هيبته
الشايب ضاعت هيبته
Time منذ 33 دقيقة Views 344
هذا ماصار خبز راح كل جسمه في التنور
هذا ماصار خبز راح كل جسمه في التنور
Time منذ 33 دقيقة Views 335
" النمر ": رفع الصوت أثناء الغضب لا يريح القلب بل يتسبب في جلطة
" النمر ": رفع الصوت أثناء الغضب لا يريح القلب بل يتسبب في جلطة
Time منذ 36 دقيقة Views 1526
إحالة محامِ استغل مهنته للتوسط في رشاوي إلى القضاء
إحالة محامِ استغل مهنته للتوسط في رشاوي إلى القضاء
Time منذ 44 دقيقة Views 1490
قائد الطائرة الملكية يكشف رسالة الراحل غازي القصيبي له بعد رحلة جوية(فيديو)
قائد الطائرة الملكية يكشف رسالة الراحل غازي القصيبي له بعد رحلة جوية(فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 1878