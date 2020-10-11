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الأمير بندر بن سلطان يرد على أصحاب النوايا السيئة: " أحترم الشعب الفلسطيني "

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الأمير بندر بن سلطان يرد على أصحاب النوايا السيئة: " أحترم الشعب الفلسطيني "

نايف السالم (صدى):
شدّد الدبلوماسي وسفير المملكة بواشنطن سابقًا، الأمير بندر بن سلطان، على احترامه وتقديره للشعب الفلسطيني.

وأكد الأمير بندر، أنه لا يسمح بتفسير ما صرّح به خلال الأيام الماضية وفقًا لأهواء أصحاب النوايا السيئة.

وأضاف: " أحترم وأقدر الشعب الفلسطيني وقلتها وكررتها في مقابلتي عدة مرات، فهم أهلنا وإخواننا وأخواتنا ".

وأردف: " وهم وبكل أسف المتضرر الأول، والأول مكرر من إخفاقات قيادته".

وهاجم الأمير بندر بن سلطان، القيادات الفلسطينية على مدى العقود الأخيرة، نظيرمتاجرتهم بالقضية الفلسطينية، وعدم إعطاء فرصة لحلها خلال مفاوضات السلام .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..
ع. س. ع
لا تفتري على احد فهناك موت وبعدة حساب وعقاب اتق الله اني لك ناصح

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