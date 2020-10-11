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تسريب جديد لآيفون 12 بدون سماعة أو شاحن 

Time منذ 56 دقيقة
Views 1759
تسريب جديد لآيفون 12 بدون سماعة أو شاحن 

واشنطن (صدى):
انتشر تسريب جديد لآيفون 12 بدون سماعة أو شاحن، مما أثار صدمة مستخدميه، ويأتي ذلك ضمن توجه الشركة الأمريكية التي ستزود المشترين بسلك للشحن فقط، وعليهم شراء الشاحن من بائع آخر.

ومن المرجح طرح آيفون 12 دون السماعات المعتادة، ودون إرفاقها بشاحن كما كان الحال في جميع إصدارات آيفون السابقة.

ووفقا التسريبات فإن شركة " أبل " أزالت كل من الشاحن الموجود في العلبة وسماعات الأذن، وتبين أن   أجهزة iPhone الجديدة ستظل مزودة بكيبل Lightning to USB-C، مما يتيح لك توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر أو بمحول طاقة بمنفذ USB-C.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز الجهني
احمد الفريدي من افضل اللاعبين في ملاعبنا السعوديه والى يقول انه طفر يقول المثل كلن برا الناس بعين طبعه ....فلفريدي لاعب كبير وانا واحد من الجماهير التى كنت استمتع بلعبه واداؤه داخل الملعب ومن عشاق الفريدي، ،،كبير كبير يافريدي بكل شئ، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
جاسم
يعني يا صدى هذا خبر الله يهديكم
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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