واشنطن (صدى):
انتشر تسريب جديد لآيفون 12 بدون سماعة أو شاحن، مما أثار صدمة مستخدميه، ويأتي ذلك ضمن توجه الشركة الأمريكية التي ستزود المشترين بسلك للشحن فقط، وعليهم شراء الشاحن من بائع آخر.
ومن المرجح طرح آيفون 12 دون السماعات المعتادة، ودون إرفاقها بشاحن كما كان الحال في جميع إصدارات آيفون السابقة.
ووفقا التسريبات فإن شركة " أبل " أزالت كل من الشاحن الموجود في العلبة وسماعات الأذن، وتبين أن أجهزة iPhone الجديدة ستظل مزودة بكيبل Lightning to USB-C، مما يتيح لك توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر أو بمحول طاقة بمنفذ USB-C.