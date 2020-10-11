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رونالدو يعلن اعتزاله دوليا بعد كأس العالم 2022
منذ ساعة
1681
وكالات (صدى):
أعلن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، عن اعتزاله اللعب دوليًا.
وقال رونالدو في تصريحات صحفية إن كأس العالم 2022 سيكون هو المشاركة الأخيرة له مع منتخب بلاده.
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أحدث التعليقات
عبدالعزيز الجهني
احمد الفريدي من افضل اللاعبين في ملاعبنا السعوديه والى يقول انه طفر يقول المثل كلن برا الناس بعين طبعه ....فلفريدي لاعب كبير وانا واحد من الجماهير التى كنت استمتع بلعبه واداؤه داخل الملعب ومن عشاق الفريدي، ،،كبير كبير يافريدي بكل شئ، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
جاسم
يعني يا صدى هذا خبر الله يهديكم
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
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