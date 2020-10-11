"القصيم" توضح ضوابط الاختبارات الفصلية في ظل أزمة كورونا

القصيم (صدى):
أعلنت جامعة القصيم عن الضوابط والاحترازات الصحية التي سيتم إتباعها في الاختبارات الفصلية الحضورية لطلابها في ظل جائحة كورونا.
ورصدت الجامعة عدد من الإجراءات، والتي تضمنت:
- تحميل التطبيقات التي توصي بها وزارة الصحة على الجوال قبل الاختبارات وهي : تباعد، توكلنا، صحتي، تطمن".
- إحضار المستلزمات الخاصة بالاختبار وعدم السماح بتادلها مع الأخرين وهي: أقلام آلة حاسبة وغيرها
- عدم احضار الكتب والمذكرات إلى مباني الجامعة، وعدم السماح لأي طالب بدخول الاختبار في حالة زيادة درجة حرارته عن 38 درجة.
- الحضور إلى الاختبار قبل الموعد بوقت كاف، من أجل إنهاء بعض الإجراءات قبل بدء الاختبار (قياس درجة الحرارة، معرفة موقع قاعة الاختبار إلخ).
- ضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية في حال الإصابة بكورونا أو وجود أعراض للإصابة، والإخفاء يعرض الطالب للعقوبات
- الالتزام بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة والتباعد، والالتزام بتوجيهات المسؤولين والمشرفين والمراقبين
- عدم استعمال المصاعد إلا عند الضرورة، وتعقيم اليدين وعدم لمس الأنف والعين، وعدم الحضور في حالة الإصابة بالفيروس.