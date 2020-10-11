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"القصيم" توضح ضوابط الاختبارات الفصلية في ظل أزمة كورونا

Time منذ ساعة
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"القصيم" توضح ضوابط الاختبارات الفصلية في ظل أزمة كورونا

القصيم (صدى):
أعلنت جامعة القصيم عن الضوابط والاحترازات الصحية التي سيتم إتباعها في الاختبارات الفصلية الحضورية لطلابها في ظل جائحة كورونا.

ورصدت الجامعة عدد من الإجراءات، والتي تضمنت:

- تحميل التطبيقات التي توصي بها وزارة الصحة على الجوال قبل الاختبارات وهي : تباعد، توكلنا، صحتي، تطمن".

- إحضار المستلزمات الخاصة بالاختبار وعدم السماح بتادلها مع الأخرين وهي: أقلام آلة حاسبة وغيرها

- عدم احضار الكتب والمذكرات إلى مباني الجامعة، وعدم السماح لأي طالب بدخول الاختبار في حالة زيادة درجة حرارته عن 38 درجة.

- الحضور إلى الاختبار قبل الموعد بوقت كاف، من أجل إنهاء بعض الإجراءات قبل بدء الاختبار (قياس درجة الحرارة، معرفة موقع قاعة الاختبار إلخ).

- ضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية في حال الإصابة بكورونا أو وجود أعراض للإصابة، والإخفاء يعرض الطالب للعقوبات

- الالتزام بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة والتباعد، والالتزام بتوجيهات المسؤولين والمشرفين والمراقبين

- عدم استعمال المصاعد إلا عند الضرورة، وتعقيم اليدين وعدم لمس الأنف والعين، وعدم الحضور في حالة الإصابة بالفيروس.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز الجهني
احمد الفريدي من افضل اللاعبين في ملاعبنا السعوديه والى يقول انه طفر يقول المثل كلن برا الناس بعين طبعه ....فلفريدي لاعب كبير وانا واحد من الجماهير التى كنت استمتع بلعبه واداؤه داخل الملعب ومن عشاق الفريدي، ،،كبير كبير يافريدي بكل شئ، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
جاسم
يعني يا صدى هذا خبر الله يهديكم
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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