شاهد.. رد مُفحم من عادل الجبير على هيلاري كلينتون بعد تهديدها

نايف السالم (صدى):
كشفت إيميلات هيلاري كليتون التي رفعت الخارجية الأمريكية السرية عنها، عن رد مُفحم من وزير الدولة للشون الخارجية عادل الجبير عليها عندما اعترضت على دخول قوات من المملكة إلى البحرين.
وسألت هيلاري كلينتون عادل الجبير: " لماذا أنتم ذاهبون إلى البحرين؟ "، فرد عليها: " لتقديم الدعم المعنوي"، فهددته "كلينتون" بتعرض العلاقات بين المملكة وأمريكا إلى أزمة، فقال: " قواتنا على الجسر سوف تدخل اليوم " .
وتدخلت قوات درع الجزيرة في البحرين في مطلع عام 2011 بعد حدوث أعمال شغب، وقد شملت القوات 1200 عسكري سعودي و 800 جندي إماراتي، وقد اقتصر دور القوات على تأمين المنشآت الإستراتيجية وحراستها، ولم تشارك في أي مواجهة ميدانية.