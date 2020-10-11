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شاهد.. رد مُفحم من عادل الجبير على هيلاري كلينتون بعد تهديدها

Time منذ ساعتين
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شاهد.. رد مُفحم من عادل الجبير على هيلاري كلينتون بعد تهديدها

نايف السالم (صدى):
كشفت إيميلات هيلاري كليتون التي رفعت الخارجية الأمريكية السرية عنها، عن رد مُفحم من وزير الدولة للشون الخارجية عادل الجبير عليها عندما اعترضت على دخول قوات من المملكة إلى البحرين.

وسألت هيلاري كلينتون عادل الجبير: " لماذا أنتم ذاهبون إلى البحرين؟ "، فرد عليها: " لتقديم الدعم المعنوي"، فهددته "كلينتون" بتعرض العلاقات بين المملكة وأمريكا إلى أزمة، فقال: " قواتنا على الجسر سوف تدخل اليوم " .

وتدخلت قوات درع الجزيرة في البحرين في مطلع عام 2011 بعد حدوث أعمال شغب، وقد شملت القوات 1200 عسكري سعودي و 800 جندي إماراتي، وقد اقتصر دور القوات على تأمين المنشآت الإستراتيجية وحراستها، ولم تشارك في أي مواجهة ميدانية.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز الجهني
احمد الفريدي من افضل اللاعبين في ملاعبنا السعوديه والى يقول انه طفر يقول المثل كلن برا الناس بعين طبعه ....فلفريدي لاعب كبير وانا واحد من الجماهير التى كنت استمتع بلعبه واداؤه داخل الملعب ومن عشاق الفريدي، ،،كبير كبير يافريدي بكل شئ، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
جاسم
يعني يا صدى هذا خبر الله يهديكم
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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