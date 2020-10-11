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المملكة تحصل على نتائج واضحة و مبشرة لعلاج كورونا بالبلازما(فيديو)

Time منذ ساعتين
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المملكة تحصل على نتائج واضحة و مبشرة لعلاج كورونا بالبلازما(فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن المملكة شاركت في إحدى أهم الدراسات التي اختُتمت بشكل ناجح خلال الأسابيع الماضية، وهي دراسة العلاج بالبلازما.

وقال عسيري إن الجهاز المناعي في الجسم ينتج طيفا واسعا من الأجسام المضادة للأمراض المعدية بما فيها الفيروسات, موضحًا أن هذا المبدأ ليس بالجديد واستُخدم في السابق في علاج "سارس1" -فيروس كورونا الأول-.

وأضاف أن الشخص الذي يتعافى من كورونا يستطيع أن يتبرع بالدم ويستخلص منه البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة, وهناك استجابة واضحة لهذا النوع للعلاج خاصة في الذين لديهم مضاعفات شديدة من الإصابة بكوفيد19 .

وتابع : بعد دراسات استمرت لـ 3 سنوات.. اكتشاف علاج يساعد في انخفاض الوفيات بنسبة 50% في "الحالات الحرجة" لـ متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياما من الضيعه اللي ماله مستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالهناء والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
فقد الوعي ..
ع. س. ع
لا تفتري على احد فهناك موت وبعدة حساب وعقاب اتق الله اني لك ناصح

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