متحدث الصحة: المملكة تتصدر الترتيب العربي في الأوراق البحثية الخاصة بكورونا

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربياً في إصدار الأوراق العلمية والحبثية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية بالشرق الأوسط والـ25 عالمياً في هذا المجال.
وقال أن المملكة تقدم دوراً ريادياً فيما يتعلق بالأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ محذرًا من كون مرضى الأورام هم من الفئة الخطرة عند التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد، ودعا المتحدث مرضى الأورام إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.