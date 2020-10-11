الأعداد السابقة للصحيفة

باب المدينة المنورة في جدة

Time منذ 3 ساعات
Views 713
باب المدينة المنورة في جدة

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز الجهني
احمد الفريدي من افضل اللاعبين في ملاعبنا السعوديه والى يقول انه طفر يقول المثل كلن برا الناس بعين طبعه ....فلفريدي لاعب كبير وانا واحد من الجماهير التى كنت استمتع بلعبه واداؤه داخل الملعب ومن عشاق الفريدي، ،،كبير كبير يافريدي بكل شئ، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
جاسم
يعني يا صدى هذا خبر الله يهديكم
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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