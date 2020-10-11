«الصحة»: تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 593 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 325,330 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 25 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5043 وفاة.
وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة المدينة المنورة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بعد تسجيل ٦٤ إصابة، مضيفًا: " لا نريد أن نختبر الموجة الثانية لكورونا .. طبقوا الاجراءات الاحترازية الصحية " .
وقال الدكتور العبدالعالي: " الفحوصات من كورونا في المملكة تجاوزت 7 مليون فحص، ولا زالت مستمرة حتى انتهاء الجائحة "، متابعًا: "من أسباب إرتفاع إصابات كورونا في بعض الدول قد يكون بسبب تحور الفيروس، أو عودة الأنشطة لديهم دون اجراءات وقائية " .