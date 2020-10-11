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إيميلات هيلاري تفضح عِمالة لجين الهذلول ومنال الشريف (صورة)

Time منذ 3 ساعات
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إيميلات هيلاري تفضح عِمالة لجين الهذلول ومنال الشريف (صورة)

وكالات (صدى):
تواصل إيميلات هيلاري، التي رفعت الخارجية الأمريكية السرية عنها، فضح عناصر الإخوان والنظام القطري، والأعداء الذين تربصوا بالوطن العربي وبالمملكة خاصة.

وفجّر أحد الإيميلات فضيحة من العيار الثقيل للمدعوتين لجين الهذلول ومنال الشريف اللتين حاولتا مرارًا تقليب المجتمع وبث سمومهما فيه، ما يعني أنهما كانتا عميلتان للنظام الأمريكي حينها في المملكة.

وأكدت الإيميلات أنهما تعاونتا مباشرة مع هيلاري كلينتون عبر المحامية الدولية والمسؤولة عن التعاون بينهما "أني ماري سلوتر" .

وأرسلت المحامية إيميل إلى هيلاري، توضح لها أن منال الشريف تم إيقافها بسبب دعوتها لمظاهرة في شهر 6-7 في 2011، مضيفة أنها إذا صرحت ضد إيقافها فسيُولد ردة فعل عكسية.

وتضمن الإيميل خطة شيطانية لاستغلال إيقاف منال الشريف، كتشجيع ورسالة مبطنة للحركات النسائية في الخليج العربي وتوليد ضغط.

وأرسلت هيلاري إليها، قائلة: "لن أصرح بدعم علني للناشطات السعوديات لأنه سيضر قضيتهن، لكن لدي علم عن تحرك واسع تخطط له الناشطات في شهر يونيو ٢٠١١ وأتمنى أن يحدث التغيير في ذلك الوقت".

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز الجهني
احمد الفريدي من افضل اللاعبين في ملاعبنا السعوديه والى يقول انه طفر يقول المثل كلن برا الناس بعين طبعه ....فلفريدي لاعب كبير وانا واحد من الجماهير التى كنت استمتع بلعبه واداؤه داخل الملعب ومن عشاق الفريدي، ،،كبير كبير يافريدي بكل شئ، ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
جاسم
يعني يا صدى هذا خبر الله يهديكم
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..

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