عدة أندية تتطلع لضم 11 لاعب من النصر

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي النصر تلقى العديد من عروض الإعارة من مختلف الأندية، لضم لاعبي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع تبقي أيام على انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21".
وقدم المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا، قائمة الـ30 لاعبًا التي سيتم الاعتماد عليها في الموسم الجديد، من أجل منح الفرصة للاعبين الجدد للعب بشكل أكبر؛ فيما يعد اللاعبين الذين تلقوا عروضًا هم:
فهد الجميعة: القادسية، الفيصلي، أبها
عبد الكريم المزيعل: الطائي، الساحل، الجبلين، الخليج
نايف الماس: ضمك، الباطن
عبد الله العويشير: الوحدة
سامي النجعي: ضمك
علي يحيى: الباطن
منصور الشمري: الجبلين
خالد الغوينم: الجبلين
سعود زيدان: أبها
متعب الحماد: الثقبة
خالد الشويع: الطائي