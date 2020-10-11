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عدة أندية تتطلع لضم 11 لاعب من النصر

Time منذ 17 دقيقة
Views 1327
عدة أندية تتطلع لضم 11 لاعب من النصر

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي النصر تلقى العديد من عروض الإعارة من مختلف الأندية، لضم لاعبي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع تبقي أيام على انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21".

وقدم المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا، قائمة الـ30 لاعبًا التي سيتم الاعتماد عليها في الموسم الجديد، من أجل منح الفرصة للاعبين الجدد للعب بشكل أكبر؛ فيما يعد اللاعبين الذين تلقوا عروضًا هم:

فهد الجميعة: القادسية، الفيصلي، أبها

عبد الكريم المزيعل: الطائي، الساحل، الجبلين، الخليج

نايف الماس: ضمك، الباطن

عبد الله العويشير: الوحدة

سامي النجعي: ضمك

علي يحيى: الباطن

منصور الشمري: الجبلين

خالد الغوينم: الجبلين

سعود زيدان: أبها

متعب الحماد: الثقبة

خالد الشويع: الطائي

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أحدث التعليقات

العدناني
يربون داعش بنكهة مسيحية
العدناني
هذا الحكم
العدناني
كان خليتوها 15
مغرد
حركات قديمه
العدناني
أصلا في أحد اليوم يتبرع بنص مليار ريال ؟؟؟؟

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