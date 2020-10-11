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وزارة الرياضة تكشف عن طلب مهم قبل انطلاق دوري المحترفين

Time منذ ساعة
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وزارة الرياضة تكشف عن طلب مهم قبل انطلاق دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءًا من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر؛ حيث تقدمت وزارة الرياضة باقتراح حول تخفيض المدة المتعلقة بفترة الحجر الصحي للاعبين الأجانب القادمين إلى المملكة وذلك للاستعداد مع أنديتهم للموسم الجديد.

وتضمن مقترح وزارة الرياضة إلى وزارة الصحة، تخفيض مدة الحجر الصحي إلى يومين فقط بدلًا من 7 أيام، وذلك حتى لا تتأثر روزنامة المباريات في الدوري خاصة مع وجود مباريات دولية وودية في تصفيات المونديال وتصفيات كأس آسيا مع مباريات Fifa Day.

وأكدت تقارير صحافية، أنه سيتم تخفيض مدة الحجر الصحي ولكن مع شرط وهو إجراء فحص الـPCR بصورة مستمرة للتأكد من سلامة الجميع من أعراض الفيروس.

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أحدث التعليقات

العدناني
يربون داعش بنكهة مسيحية
العدناني
هذا الحكم
العدناني
كان خليتوها 15
مغرد
حركات قديمه
العدناني
أصلا في أحد اليوم يتبرع بنص مليار ريال ؟؟؟؟

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