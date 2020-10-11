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ضبط مقهى يقدم الشيشة في عسير

Time منذ ساعتين
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ضبط مقهى يقدم الشيشة في عسير

أبها (صدى):
تمكنت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية وإدارة الطوارئ بمساندة الجهات الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط أحد المقاهي التي تقدم "الشيشة والمعسل" في مدينة أبها.

وكشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ضبطت المقهى بعد رصد مخالفته لمنع تقديم "الشيشة والمعسل"، وذلك تماشياً وعملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الوقت الحالي.

وأشار وليد الحميدي، إلى أن فرق الرقابة المسائية رصدت المقهى بعد متابعته والتحقق من أنه كان يقوم باستقبال الزبائن داخل غرف مغلقة بعيداً عن أنظار الرقابة لتقديم الشيشة والمعسلات لهم؛ حيث تم إغلاق المقهى فوراً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه.

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أحدث التعليقات

العدناني
يربون داعش بنكهة مسيحية
العدناني
هذا الحكم
العدناني
كان خليتوها 15
مغرد
حركات قديمه
العدناني
أصلا في أحد اليوم يتبرع بنص مليار ريال ؟؟؟؟

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