شركة «SAP» تعلن بدء التسجيل في برنامج تطوير المبيعات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ساب العالمية (SAP)، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الداخلي (برنامج تطوير المبيعات) لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس والماجستير في أي من التخصصات الإدارية للعمل في تسويق نظام التوظيف الخاص بالشركة (SuccessFactors) من خلال فتح قنوات مبيعات والتواصل مع الشركاء المحتملين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والزيارات الميدانية وإجراء البحوث لتحديد الآفاق المحتملة داخل المنطقة المستهدفة.
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، طالب أو طالبة حالياً في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في أي من التخصصات الإدارية والتقنية ذات الصلة، مهارات تواصل كتابية وشفهية، إتقان اللغة العربية مع إجادة اللغة الإنجليزية، مهارات استماع لتحديد احتياجات العملاء وأولوياتهم، القدرة على التعلم والتكيف بسرعة، القدرة على توضيح فوائد وقيمة نظام (SAP) وبرنامج التوظيف (SuccessFactors) الخاص بها.
وأوضحت أن التدريب على رأس العمل في مقر الشركة بالرياض؛ فيما التخصصات المفضلة: التسويق، التسويق الرقمي، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المبيعات، العلاقات العامة، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسب؛بينما التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .