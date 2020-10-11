الأعداد السابقة للصحيفة

شركة «SAP» تعلن بدء التسجيل في برنامج تطوير المبيعات

Time منذ ساعتين
Views 1678
شركة «SAP» تعلن بدء التسجيل في برنامج تطوير المبيعات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ساب العالمية (SAP)، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الداخلي (برنامج تطوير المبيعات) لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس والماجستير في أي من التخصصات الإدارية للعمل في تسويق نظام التوظيف الخاص بالشركة (SuccessFactors) من خلال فتح قنوات مبيعات والتواصل مع الشركاء المحتملين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والزيارات الميدانية وإجراء البحوث لتحديد الآفاق المحتملة داخل المنطقة المستهدفة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، طالب أو طالبة حالياً في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في أي من التخصصات الإدارية والتقنية ذات الصلة، مهارات تواصل كتابية وشفهية، إتقان اللغة العربية مع إجادة اللغة الإنجليزية، مهارات استماع لتحديد احتياجات العملاء وأولوياتهم، القدرة على التعلم والتكيف بسرعة، القدرة على توضيح فوائد وقيمة نظام (SAP) وبرنامج التوظيف (SuccessFactors) الخاص بها.

وأوضحت أن التدريب على رأس العمل في مقر الشركة بالرياض؛ فيما التخصصات المفضلة: التسويق، التسويق الرقمي، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المبيعات، العلاقات العامة، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسب؛بينما التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
يربون داعش بنكهة مسيحية
العدناني
هذا الحكم
العدناني
كان خليتوها 15
مغرد
حركات قديمه
العدناني
أصلا في أحد اليوم يتبرع بنص مليار ريال ؟؟؟؟

أخر الأخبار

«صحة المدينة» توضح هل أخذ تطعيم الإنفلونزا كل عام يضعف المناعة
«صحة المدينة» توضح هل أخذ تطعيم الإنفلونزا كل عام يضعف المناعة
Time منذ 3 دقائق Views 1146
بالصور.. ضبط قائد مركبة تباهى بقيادته بسرعة عالية وبدون لوحات بالطائف
بالصور.. ضبط قائد مركبة تباهى بقيادته بسرعة عالية وبدون لوحات بالطائف
Time منذ 10 دقائق Views 1242
عدة أندية تتطلع لضم 11 لاعب من النصر
عدة أندية تتطلع لضم 11 لاعب من النصر
Time منذ 16 دقيقة Views 1308
تطورات الحالة الصحية للحارس مُنقذ مدرسة بجازان من حريق
تطورات الحالة الصحية للحارس مُنقذ مدرسة بجازان من حريق
Time منذ 21 دقيقة Views 1448
واحة الأحساء.. نجاح كبير نفخر به
واحة الأحساء.. نجاح كبير نفخر به
Time منذ 36 دقيقة Views 459
فتاة تمتلك أطول ساقين في العالم
فتاة تمتلك أطول ساقين في العالم
Time منذ 39 دقيقة Views 704
الوحدة يقترب من إعلان التعاقد مع مدافع الهلال
الوحدة يقترب من إعلان التعاقد مع مدافع الهلال
Time منذ 46 دقيقة Views 1667
بالفيديو والصور.. بدء هدم وإزالة محال تجارية وورش عشوائية في جدة
بالفيديو والصور.. بدء هدم وإزالة محال تجارية وورش عشوائية في جدة
Time منذ 52 دقيقة Views 1699
الاتحاد يمنح 3 لاعبين الضوء الأخضر للرحيل
الاتحاد يمنح 3 لاعبين الضوء الأخضر للرحيل
Time منذ 56 دقيقة Views 1747
"المياه الوطنية": 950 ألف عميل استفادوا من الرسائل التنبيهية للعدادات الذكية
"المياه الوطنية": 950 ألف عميل استفادوا من الرسائل التنبيهية للعدادات الذكية
Time منذ 57 دقيقة Views 1004