إيميلات هيلاري تضرب الجزيرة وتكشف خططها الدنيئة ضد الدول العربية

واشنطن (صدى):
كشفت تسريبات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن رسائل متبادلة بين وكيلة وزارة الخارجية الامريكية الدبلوماسية العامة جودث ماكهيل، ووضاح خنفر مدير قناة الجزيرة الأسبق.
وجاءت الرسائل المثيرة للجدل حول ضرورة استمرار تغطية القناة القطرية للتظاهرات؛ حيث طلب وضاح بعض المقترحات من الخارجية الامريكية في حال تعرضت القناة للاغلاق من قمر نايل سات.
وكانت إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فضحت تواطؤ تنظيم الحمدين ومن معها لاستهداف المملكة ومحاولة اسقاطها، والإيميلات والمخططات القطرية الخبيثة ضد المملكة والدول العربية، عن طريق ضخ أموال في مؤسسة كلينتون لصالح تمرير المخطط القطري في الشرق الأوسط.