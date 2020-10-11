23 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 23 وظيفة في مجال التمريض بمستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرضة مسجلة أولى وحدة غسيل الكلى (وظيفتان)، ممرضة مسجلة ثانية وحده العناية المركزة أطفال (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجلة أولى وحده العناية المركزة أطفال (وظيفتان)، ممرضة مسجلة ثانية وحده العناية المركزة كبار (العدد 3 وظائف).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ممرضة مسجلة أولى وحده العناية المركزة كبار (وظيفتان)، ممرضة مسجلة ثانية قسم الطوارئ (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجلة أولى طوارئ (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجلة ثانية جناح الاطفال (العدد 3 وظائف)، ممرضة مسجله أولى جناح الأطفال (وظيفتان)؛ فيما التقديم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/10/11م ، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .