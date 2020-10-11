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علامة تدل على وجود تطبيق تجسس في هاتفك الآيفون

Time منذ 4 ساعات
Views 2433
علامة تدل على وجود تطبيق تجسس في هاتفك الآيفون

وكالات (صدى):
حذرت شركة آبل من وجود تطبيقات يمكنها استخدام الكاميرا والميكروفون بهواتف الآيفون في التجسس على المستخدم.

وكشفت الشركة عن طريقة يمكن أن تساعد المستخدم من معرفة ما إذا كان هاتفه به برامج تجسس من عدمه، موضحة أن التحديث الأخير من نسخة نظام التشغيل الجديد (iOS 14) سيُظهر علامة للمستخدم حال وجود أى عمليات تجسس في هاتفه.

وتتمثل هذه العلامة في نقطة برتقالية اللون تظهر في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الميكروفون، ونقطة خضراء تظهر حال تنشيط الكاميرا.

ودعت مستخدمي آيفون للذهاب إلى مركز التحكم الخاص بالهاتف لمعرفة التطبيق الذي يستخدم الميكروفون والكاميرا للتجسس عليه، ومن ثم حذفه.

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أحدث التعليقات

العدناني
يربون داعش بنكهة مسيحية
العدناني
هذا الحكم
العدناني
كان خليتوها 15
مغرد
حركات قديمه
العدناني
أصلا في أحد اليوم يتبرع بنص مليار ريال ؟؟؟؟

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