علامة تدل على وجود تطبيق تجسس في هاتفك الآيفون

وكالات (صدى):
حذرت شركة آبل من وجود تطبيقات يمكنها استخدام الكاميرا والميكروفون بهواتف الآيفون في التجسس على المستخدم.
وكشفت الشركة عن طريقة يمكن أن تساعد المستخدم من معرفة ما إذا كان هاتفه به برامج تجسس من عدمه، موضحة أن التحديث الأخير من نسخة نظام التشغيل الجديد (iOS 14) سيُظهر علامة للمستخدم حال وجود أى عمليات تجسس في هاتفه.
وتتمثل هذه العلامة في نقطة برتقالية اللون تظهر في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الميكروفون، ونقطة خضراء تظهر حال تنشيط الكاميرا.
ودعت مستخدمي آيفون للذهاب إلى مركز التحكم الخاص بالهاتف لمعرفة التطبيق الذي يستخدم الميكروفون والكاميرا للتجسس عليه، ومن ثم حذفه.