مشاهد صادمة لأطفال داخل كنيسة مصرية يمثلون لحظة ذبح الأقباط على يد داعش

القاهرة (صدى):
كشف مقطع فيديو مثير للجدل عن إقدام إحدى الكنائس الأرثوذكسية المصرية على تمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا، مستخدمة في ذلك أطفال، وهي الحادثة التي وقعت قبل 5 أعوام.
وارتدت مجموعة من الأطفال الملابس البرتقالية، التي كان يرتديها 21 قبطيا من المصريين الذين تم اختطافهم في ليبيا في عام 2015، من قبل عناصر "داعش" .
ويظهر الأطفال في صف داخل الكنيسة، يسيرون في الممر المؤدي إلى الهيكل، وحولهم آخرون يرتدون ملابس سوداء كتلك التي ارتداها عناصر "داعش" ممسكين بسيوف، لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا.