بالفيديو.. محمد العيسى يرد على تصريحات الرئيس الفرنسي عن الإسلام

الرياض (صدى):
أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، إن الإسلام دين قوي، ولا تتوقف قوته على تزكية أحد، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون.
وقال العيسى، في لقاء تلفزيوني أن الإسلام وجوده كرسالة ربانية، لا يتزعزع أبدًا، لا بقول أو بغيره، فلا يتزعزع إلا ضعيف، منوهًا إلى الأمر القرآني بالإعراض عن السجالات التي تؤدي إلى التصعيد السلبي.
وأضاف أن هناك مسلمين يحسبون زورًا وكذبًا على الإسلام، أساءوا لصورته بتشددهم وتطرفهم، ودعا إلى عدم الدفاع عنهم بأسلوب مباشر أو غير مباشر، وعلينا إذا أعلنت أي جهة عن مواجهتها التشدد، أن نقول إن هذا العنف قد اكتوت به البلاد الإسلامية أكثر من غيرها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار غضب الكثيرين بسبب مشروع قانون "الانعزالية الإسلامية" الذي طرحه، مضيفا أن أقلية من مسلمي فرنسا، الذين يُقدر عددهم بنحو ستة ملايين نسمة، يمثلون خطر تشكيل "مجتمع مضاد".