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«السعودية للكهرباء» تكشف آخر مستجدات المحادثات بشأن الالتزامات المالية المستحقة للحكومة

Time منذ 4 ساعات
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«السعودية للكهرباء» تكشف آخر مستجدات المحادثات بشأن الالتزامات المالية المستحقة للحكومة

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن آخر المستجدات بشأن المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

وأوضحت الشركة، أن ذلك بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) المنشور في موقع السوق المالية "تداول" في تاريخ 29/01/2020 الموافق 04/06/1441هــ بخصوص إقرار حساب الموازنة، و في إطار الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030.

وكشفت الشركة أن هناك تقدماً في المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، وعلى الرغم من أنه من المبكر تحديد الأثر المالي على الشركة، إلا أنه في حال انتهاء المحادثات إلى اتفاق وصدور الموافقات اللازمة فمن المتوقع أن يكون لهذه المعالجة دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على الاستدانة وتقديم الخدمة بكفاءة عالية، وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعالجة أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.

وأشارت الشركة، إلى أن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص حال حدوثها، كما لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

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أحدث التعليقات

العدناني
يربون داعش بنكهة مسيحية
العدناني
هذا الحكم
العدناني
كان خليتوها 15
مغرد
حركات قديمه
العدناني
أصلا في أحد اليوم يتبرع بنص مليار ريال ؟؟؟؟

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