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الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم

Time منذ 21 دقيقة
Views 1140
الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على 125 شخصاً ارتكبوا عدداً من الجرائم، خلال الفترة من 11 سبتمبر، وحتى 10 أكتوبر 2020.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق في عدد المقبوض عليهم وعددهم 73 شخصاً، بنسبة 58 %؛ حيث تم ضبط 9 من مخالفي الإقامة في جرائم سلب وسطو وتحويل أموال بطرق غير شرعية، فضلًا عن 3 مخالفين لنظام الإقامة - و جرائم سلب، مواطنة تتلفظ بعبارات مليئة للغير.

وجاء ذلك بالإضافة إلى 3 أشخاص - جرائم لبرقة مركبات ة في وضع التشغيل، شخصان - جرائم السرقة، 5 أشخاصا - لسرقة إطارات ) المركبات المتوقفة أمام المنازل وبيعها وتخزينه، و3 أشخاص - سلب بالقوة وانتحال صفة رجال أمن، و6 وافدين - جمع وتحويل أموال مجهولة المصدر مجموعها 120 مليون ريال 3مخالفين لنظام الإقامة - لسلب العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل.

وشملت 3 مقيمين - التورط في عدد من الجرائم، 8 أشخاص الاعتداء والسلب والنشل ورقة المركبات شخصان يتاجران بشرائح الاتصال وتفعيلها تحت هويات مواطنين ومقيمين دون علمهم مقيمان مخالفان يزيفان العملات والترويج لبيعها، وضبط 3 أشخاص - تلاعب على أصحاب المنشات والوقوع في التهرب، والشخصان تورطا في جرائم لبرقة ونشل الحقائب الفتيائية 3 أشخاص - السطو على المنازل وغيرها من الجرائم.

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أحدث التعليقات

GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)

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