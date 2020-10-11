الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية، من القبض على 125 شخصاً ارتكبوا عدداً من الجرائم، خلال الفترة من 11 سبتمبر، وحتى 10 أكتوبر 2020.
وتصدرت منطقة الرياض المناطق في عدد المقبوض عليهم وعددهم 73 شخصاً، بنسبة 58 %؛ حيث تم ضبط 9 من مخالفي الإقامة في جرائم سلب وسطو وتحويل أموال بطرق غير شرعية، فضلًا عن 3 مخالفين لنظام الإقامة - و جرائم سلب، مواطنة تتلفظ بعبارات مليئة للغير.
وجاء ذلك بالإضافة إلى 3 أشخاص - جرائم لبرقة مركبات ة في وضع التشغيل، شخصان - جرائم السرقة، 5 أشخاصا - لسرقة إطارات ) المركبات المتوقفة أمام المنازل وبيعها وتخزينه، و3 أشخاص - سلب بالقوة وانتحال صفة رجال أمن، و6 وافدين - جمع وتحويل أموال مجهولة المصدر مجموعها 120 مليون ريال 3مخالفين لنظام الإقامة - لسلب العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل.
وشملت 3 مقيمين - التورط في عدد من الجرائم، 8 أشخاص الاعتداء والسلب والنشل ورقة المركبات شخصان يتاجران بشرائح الاتصال وتفعيلها تحت هويات مواطنين ومقيمين دون علمهم مقيمان مخالفان يزيفان العملات والترويج لبيعها، وضبط 3 أشخاص - تلاعب على أصحاب المنشات والوقوع في التهرب، والشخصان تورطا في جرائم لبرقة ونشل الحقائب الفتيائية 3 أشخاص - السطو على المنازل وغيرها من الجرائم.