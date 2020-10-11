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محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1160
محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة

الرياض (صدى):
أوضح عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي المادة الرابعة عشر التى أقر مجلس الوزراء بتعديلها بنظام مكافحة الرشوة.

ونصت المادة المعدلة على أن يُصدر وزير الداخلية قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة.

وذكر الغامدي، وفقا لـ"عكاظ"، أن العقوبات التبعية لا تحتاج لحكم قضائي، ومن أمثلة هذه العقوبات حرمان الموظف المدان بالرشوة من تولى الوظائف الحكومية، وعزله من منصبه، أو الحرمان من الحقوق والمزايا، أو وضع المحكوم عليه تحت المراقبة، مضيفا أن تعديل هذه المادة يأتي ضمن الخطوات التى اتخذتها المملكة لتعديل الأنظمة.

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أحدث التعليقات

GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)

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