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«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1157
«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5071 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .

وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 " .

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أحدث التعليقات

GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)

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