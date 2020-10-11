الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة المهندسين، أمس السبت، عن اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة؛ حيث يتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع "قياس".
وأشارت الهيئة، إلى أن اختبار المهندس المهني يعدّ اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل ويرغبون في الحصول رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.
وأوضحت أن الاختبار يقيس الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج ومن حديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل من العاملين على رتبة مهندس.