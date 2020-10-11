الأعداد السابقة للصحيفة

الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

Time منذ ساعة
Views 1423
الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة المهندسين، أمس السبت، عن اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة؛ حيث يتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع "قياس".

وأشارت الهيئة، إلى أن اختبار المهندس المهني يعدّ اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل ويرغبون في الحصول رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.

وأوضحت أن الاختبار يقيس الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج ومن حديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل من العاملين على رتبة مهندس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)

أخر الأخبار

الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم
الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم
Time منذ 20 دقيقة Views 1102
محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة
محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة
Time منذ 31 دقيقة Views 1131
«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة
«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1141
«السوق المالية» تعلق تداول سهم البنك الأهلي التجاري
«السوق المالية» تعلق تداول سهم البنك الأهلي التجاري
Time منذ 56 دقيقة Views 1231
دنيا بطمة تُزرق بمولودة جديدة وزوجها يحتفل بطريقته الخاصة
دنيا بطمة تُزرق بمولودة جديدة وزوجها يحتفل بطريقته الخاصة
Time منذ ساعة Views 1141
الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
Time منذ ساعة Views 1423
الفريدي يستعد للرحيل إلي إسبانيا
الفريدي يستعد للرحيل إلي إسبانيا
Time منذ ساعة Views 2209
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يكشف عن وظائف شاغرة في الدمام
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يكشف عن وظائف شاغرة في الدمام
Time منذ ساعة Views 1433
بالصور.. رنا سماحة تكشف عن هوية خطيبها رسميًا
بالصور.. رنا سماحة تكشف عن هوية خطيبها رسميًا
Time منذ ساعة Views 1360
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ ساعة Views 1274