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توضيح من طبيب البيت الأبيض بخصوص ترامب كناقل لـ" كورونا "

Time منذ 4 ساعات
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توضيح من طبيب البيت الأبيض بخصوص ترامب كناقل لـ" كورونا "

واشنطن (صدى):
أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وقال كونلي في بيان : "يسرّني أن أعلن أنه بالإضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكن من وقف الحجر الصحي بشكل آمن، فإن اختبار "بي سي آر" هذا الصباح يظهر، وفقا للمعايير المعترف بها حاليا، أن الرئيس لم يعد مصدرا لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".

وأضاف البيان أن الرئيس ترامب بات لم يعد يعاني من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت في تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.

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أحدث التعليقات

GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)

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