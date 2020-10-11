الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بدء صرف الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن
منذ 4 ساعات
2193
الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ 35 سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)
أخر الأخبار
الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم
منذ 20 دقيقة
1092
محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة
منذ 30 دقيقة
1123
«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة
منذ 35 دقيقة
1119
«السوق المالية» تعلق تداول سهم البنك الأهلي التجاري
منذ 55 دقيقة
1229
دنيا بطمة تُزرق بمولودة جديدة وزوجها يحتفل بطريقته الخاصة
منذ 59 دقيقة
1130
الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
منذ ساعة
1415
الفريدي يستعد للرحيل إلي إسبانيا
منذ ساعة
2204
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يكشف عن وظائف شاغرة في الدمام
منذ ساعة
1433
بالصور.. رنا سماحة تكشف عن هوية خطيبها رسميًا
منذ ساعة
1358
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
منذ ساعة
1269