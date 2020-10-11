الأعداد السابقة للصحيفة

بدء صرف الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن

Time منذ 4 ساعات
Views 2193
بدء صرف الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن

الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ 35 سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة
عايشه حسن يحي كعبي
الله يكون في عيون الجميع
omar
اذا عمل حفل اعتزال ماحد يجيله
عايشه حسن يحي كعبي
انا امراءه وعندي إيقاف خدمات بي مبلغ 35الف و وعندي خمس بنات وليس عندي دخل ورغب بي صك اعسار واطلب من الله ثم منكم النظر في موضوعي ثم الاعسار انا داخله علي الله ثم منكم شوف لي حل
لا يهمونك انا مجنونك
تحسسنا ان ال شيخ فاتح بارات بالبلد بس ماعلينا متعودين على شلة حسب الله وأهوائهم بس المثل يقول (دعوة ق..... ماتوصل سحاب)

أخر الأخبار

الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم
الرياض تتصدر قائمة المناطق في عدد الجرائم
Time منذ 20 دقيقة Views 1092
محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة
محامي يوضح نص المادة الـ 14 المعدلة بنظام مكافحة الرشوة
Time منذ 30 دقيقة Views 1123
«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة
«الموارد البشرية» تضبط أكثر من 1000 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمكة
Time منذ 35 دقيقة Views 1119
«السوق المالية» تعلق تداول سهم البنك الأهلي التجاري
«السوق المالية» تعلق تداول سهم البنك الأهلي التجاري
Time منذ 55 دقيقة Views 1229
دنيا بطمة تُزرق بمولودة جديدة وزوجها يحتفل بطريقته الخاصة
دنيا بطمة تُزرق بمولودة جديدة وزوجها يحتفل بطريقته الخاصة
Time منذ 59 دقيقة Views 1130
الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
الإعلان عن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
Time منذ ساعة Views 1415
الفريدي يستعد للرحيل إلي إسبانيا
الفريدي يستعد للرحيل إلي إسبانيا
Time منذ ساعة Views 2204
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يكشف عن وظائف شاغرة في الدمام
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يكشف عن وظائف شاغرة في الدمام
Time منذ ساعة Views 1433
بالصور.. رنا سماحة تكشف عن هوية خطيبها رسميًا
بالصور.. رنا سماحة تكشف عن هوية خطيبها رسميًا
Time منذ ساعة Views 1358
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ ساعة Views 1269