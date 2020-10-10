النظام التركي يحاكم صحفيًا والتهمة " عدم مدحه السيدة الأولى "

أنقرة (صدى):
يحاكم النظام التركي صحفيا، بسبب مقال لم يمدح فيه زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وطالب المدعي العام بمعاقبة الصحفي بتهمة الثلب والإهانة، " إهانة بعدم إسناد صفات حسنة " إلى أمينة أردوغان.
وحين طلب محامو الصحفي تحديد سبب للتهمة، قال المدعي العام: " إن الصحفي وجه انتقادات سياسية للسيدة الأولى، الإهانة كانت بعدم إسناد صفات حسنة، هذا يعني عدم الإعجاب بشخص ما، وانتقاده، وحتى عدم مدحه ".
وكان الصحفي كتب مقالا ينتقد فيه ظهور السيدة الأولى بحقيبة يد باهظة الثمن من طراز هيرميس، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.