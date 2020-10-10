الأعداد السابقة للصحيفة

قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

Time منذ 4 ساعات
Views 1837
Comment 3
قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

أبوظبي (صدى):
انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته التي برر فيها سبب وجود قوات تركية في قطر.

وقال قرقاش، إن "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة".

وأضاف "يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الوجود العسكري التركي في الخليج أنه طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه".

وتابع قرقاش "منطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
بعض الناس يكره الحياة إذا طال به العمر وهذه ما شاء الله عليها عايشة حياتها كما تحب.. قال زهير بن أبي سلمى : سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش __ ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ
بلبل البحر
أخزاهما الله
وافي
حسبي الله عليك يامفتي السلطة
وافي
ايام الرجال المحنكين رحمهم الله
ابوطاهر
والله نخبةقطر الخونة ماتدري بشعبها وشعابها اللي خاين وغدار يخاف من سواته ويجيب غيره يفكر انه يحمي كرسيه

أخر الأخبار

توضيح من " التعليم " بخصوص منع الطلاب المتعثرين من دخول المنصات
توضيح من " التعليم " بخصوص منع الطلاب المتعثرين من دخول المنصات
Time منذ ساعة Views 1878
النظام التركي يحاكم صحفيًا والتهمة " عدم مدحه السيدة الأولى "
النظام التركي يحاكم صحفيًا والتهمة " عدم مدحه السيدة الأولى "
Time منذ ساعة Views 1655
صورة فتاة قبل وبعد التعافي من إدمان المخدرات
صورة فتاة قبل وبعد التعافي من إدمان المخدرات
Time منذ ساعتين Views 665
بالفيديو..فتوى سودانية تجيز التطبيع
بالفيديو..فتوى سودانية تجيز التطبيع
Time منذ ساعتين Views 1874
المصيبيح : أندية كبيرة اللاعبين السعوديين لم يستلموا رواتبهم لمدة شهرين ثلاثة
المصيبيح : أندية كبيرة اللاعبين السعوديين لم يستلموا رواتبهم لمدة شهرين ثلاثة
Time منذ ساعتين Views 330
عبدالعزيز الغيامة : أنديتنا تمتص غضب الجماهير في الغالب بالقضايا الخارجية وتخسرها غالبًا
عبدالعزيز الغيامة : أنديتنا تمتص غضب الجماهير في الغالب بالقضايا الخارجية وتخسرها غالبًا
Time منذ ساعتين Views 445
مدرب يعترف بتحرشه بـ 3 فتيات: " لحظة ضعف "
مدرب يعترف بتحرشه بـ 3 فتيات: " لحظة ضعف "
Time منذ 3 ساعات Views 787
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران
Time منذ 3 ساعات Views 1831
النصر يخطط لضم الإسباني بوزويلو بعد رفضه عرض الهلال
النصر يخطط لضم الإسباني بوزويلو بعد رفضه عرض الهلال
Time منذ 3 ساعات Views 2475
العثور على مفقود تندحة في ساحات المسجد النبوي بعد تغيبه 10 أيام 
العثور على مفقود تندحة في ساحات المسجد النبوي بعد تغيبه 10 أيام 
Time منذ 3 ساعات Views 2251