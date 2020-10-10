قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

أبوظبي (صدى):
انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته التي برر فيها سبب وجود قوات تركية في قطر.
وقال قرقاش، إن "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة".
وأضاف "يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".
ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الوجود العسكري التركي في الخليج أنه طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه".
وتابع قرقاش "منطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".