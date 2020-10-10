بالفيديو.. القحطاني يوضح الفرق بين الهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
أوضح نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني، الفرق بين ناديه السابق والنصر.
وأضاف القحطاني خلال لقائه في برنامج " ضيف الصف ": " الفرق بين الهلال والنصر، أولًا: الهلال أزرق وأبيض، والنصر أزرق وأصفر ".
وأشار القحطاني: " الهلال عنده 59 بطولة، النصر عنده أقل من بطولات الهلال ".
ورد القحطاني عن سؤال أحد الطلاب الذي جاء فيه:" ماذا فعلت بالـ25 مليون ريال التي حصل عليها من نادي الهلال "، قائلا:" أول شيء ما أعطوني أنا.. هما دفعوا للقادسية.. المبلغ كامل 25 مليون، فيه جزء منه لي أنا.. بس راح كله "، مبينا أن المبلغ الذي حصل عليه 6 ملايين، أنفقهم مع عائلته.