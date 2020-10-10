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بالفيديو.. القحطاني يوضح الفرق بين الهلال والنصر

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. القحطاني يوضح الفرق بين الهلال والنصر

نواف السالم (صدى):
أوضح نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني، الفرق بين ناديه السابق والنصر.

وأضاف القحطاني خلال لقائه في برنامج " ضيف الصف ": " الفرق بين الهلال والنصر، أولًا: الهلال أزرق وأبيض، والنصر أزرق وأصفر ".

وأشار القحطاني: " الهلال عنده 59 بطولة، النصر عنده أقل من بطولات الهلال ".

ورد القحطاني عن سؤال أحد الطلاب الذي جاء فيه:"  ماذا فعلت بالـ25 مليون ريال التي حصل عليها من نادي الهلال "، قائلا:" أول شيء ما أعطوني أنا.. هما دفعوا للقادسية.. المبلغ كامل 25 مليون، فيه جزء منه لي أنا.. بس راح كله "، مبينا أن المبلغ الذي حصل عليه 6 ملايين، أنفقهم مع عائلته.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
بعض الناس يكره الحياة إذا طال به العمر وهذه ما شاء الله عليها عايشة حياتها كما تحب.. قال زهير بن أبي سلمى : سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش __ ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ
بلبل البحر
أخزاهما الله
وافي
حسبي الله عليك يامفتي السلطة
وافي
ايام الرجال المحنكين رحمهم الله
ابوطاهر
والله نخبةقطر الخونة ماتدري بشعبها وشعابها اللي خاين وغدار يخاف من سواته ويجيب غيره يفكر انه يحمي كرسيه

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