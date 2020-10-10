وزير الطاقة: سنجد حلول لمستقبل الطاقة الخضراء

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في جلسة افتراضية حول الطاقة الخضراء، بأن المملكة تسعى لأن تكون قائدة في إيجاد الحلول لمستقبل الطاقة الخضراء ، وذلك ضمن فاعليات قمة المجتمع المدني (C20).
وعبر وزير الطاقة عن شكره وامتنانه للأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله التي ترأست الجانب السعودي في قمة المجتمع المدني (C20)، فضلا عن كونها المدير التنفيذي لمؤسسة الملك خالد ، وللمتطوعين من الشباب والشابات، وأولئك الذين يعملون معها.
وتابع الوزير بقوله عن مستقبل الطاقة الخضراء : لن نكون جزءًا من المشكلة، ولن نقبل أن نكون جزءًا من الحلول، ولكن هدفنا أن نكون قادة في إيجاد الحلول.