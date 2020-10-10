كاسياس: تصميم رونالدو يثير إعجابي أكثر من موهبة ميسي

وكالات (صدى):
بعد حديثه عن النجاح الذي حققه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أثار حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس الجدل، خاصة بعد حديثه أنه أكثر نجاحا من ليونيل ميسي قائد نجم برشلونة الإسباني.
وفي التفاصيل شرح كاسياس وجهة نظره قائلا"”كان لدى كريستيانو رونالدو رغبة كبيرة في أن يكون الأفضل منذ أن كان طفلًا، وأعتقد أنه حقق ذلك“.
وتابع ”إذا اضطررت إلى مقارنته بميسي، فإن ما فعله رونالدو أكثر إثارة للإعجاب، فجميعنًا يعلم الموهبة الفطرية التي يتمتع بها ميسي، ولكن رونالدو كان لديه تصميم وعمل بجد لكي يكون الأفضل، مضيفا كنا محظوظين لأننا قادرين على الإستمتاع بهذين اللاعبين الرائعين.