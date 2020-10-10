بالفيديو.. شاب فلسطيني يفضح عباس وقادة حماس ويكشف مشاريعهم الخبيثة ضد السعودية  

القدس المحتلة (صدى):
رصد مقطع فيديو شاب فلسطيني يفضح المشاريع الخبيثة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وقادة حماس ضد السعودية.
وقال الشاب الفلسطيني في المقطع المتداول:" عباس وقادة حماس يستغلون اسم القدس والقضية الفلسطينية من أجل تنفيذ مشاريع ضد السعودية والعرب ".
وأوضح الشاب الفلسطيني أنه لا يوجد دولة في العالم قدمت الذي قدمته السعودية من أجل فلسطين، لافتا إلى أن السعودية دعمت الفلسطينيين بمليارات الدولارات وعدد من المدن لأنها تعتبر درع الأمة العربية والإسلامية ".
ووجه الشاب الفلسطيني تساؤلًا للجميع بعد كشفه المؤامرات الخبيثة التي يقودها أبو مازن وقادة حماس ضد السعودية:" متى تستيقظ هذه الأمة؟! ".