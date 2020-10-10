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إيميلات "كلينتون" تفضحها: "طلبنا من قطر تمويل الربيع العربي"

Time منذ 5 ساعات
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إيميلات "كلينتون" تفضحها: "طلبنا من قطر تمويل الربيع العربي"

واشنطن (صدى):
أثارت إيميلات هيلاري كلينتون التي تم رفع السرية عنها من قبل خارجية أمريكا الكثير من الجدل بعد كشف الكثير من الخبايا.

وفيما يخص قطر، كشفت إيميلات كلينتون أن قطر دعمت قيادات تابعة لـ الإخوان المسلمين من بينهم خيرت الشاطر لـ إنشاء قنوات تلفزيونية، وقد دفعت لهم 100 مليون دولار.

وعلى جانب أخر قالت كلينتون في إحدى مراسلاتها إنه تم الطلب من قطر تمويل الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.

وأظهرت مراسلات أخرى رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري وكذلك الشأن التونسي عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان عام 2011.

هيلاري كلينتون: «المجتمع السعودي الوحيد على الكوكب لم يخترقه الاستعمار الأوروبي»

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
بعض الناس يكره الحياة إذا طال به العمر وهذه ما شاء الله عليها عايشة حياتها كما تحب.. قال زهير بن أبي سلمى : سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش __ ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ
بلبل البحر
أخزاهما الله
وافي
حسبي الله عليك يامفتي السلطة
وافي
ايام الرجال المحنكين رحمهم الله
ابوطاهر
والله نخبةقطر الخونة ماتدري بشعبها وشعابها اللي خاين وغدار يخاف من سواته ويجيب غيره يفكر انه يحمي كرسيه

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