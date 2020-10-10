الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب يظهر في مناسبة عامة رغم الشكوك حول تعافيه من كورونا

Time منذ 6 ساعات
Views 1856
ترامب يظهر في مناسبة عامة رغم الشكوك حول تعافيه من كورونا

واشنطن (صدى):
على الرغم من إصابته بفيروس كورونا، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت في أول مناسبة عامة بعد بقائه بالمستشفى لثلاثة أيام للعلاج، وذلك على الرغم من الشكوك حول شفاء الرئيس الأمريكي من الفيروس.

وفي التفاصيل شارك الرئيس الأمريكي في مناسبة ، بالبيت أبيض تحمل اسم”احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام“ حضرها بضع مئات، وذلك على الرغم من استمرار صمت مساعديه بشأن ما إذا كان الرئيس لا يزال معديا.

وقال المحللون أن تواجد ترامب في مناسبة عامة ، أنها خطوة أولى باتجاه استئناف دعايته الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
بعض الناس يكره الحياة إذا طال به العمر وهذه ما شاء الله عليها عايشة حياتها كما تحب.. قال زهير بن أبي سلمى : سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش __ ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ
بلبل البحر
أخزاهما الله
وافي
حسبي الله عليك يامفتي السلطة
وافي
ايام الرجال المحنكين رحمهم الله
ابوطاهر
والله نخبةقطر الخونة ماتدري بشعبها وشعابها اللي خاين وغدار يخاف من سواته ويجيب غيره يفكر انه يحمي كرسيه

أخر الأخبار

توضيح من " التعليم " بخصوص منع الطلاب المتعثرين من دخول المنصات
توضيح من " التعليم " بخصوص منع الطلاب المتعثرين من دخول المنصات
Time منذ ساعة Views 1873
النظام التركي يحاكم صحفيًا والتهمة " عدم مدحه السيدة الأولى "
النظام التركي يحاكم صحفيًا والتهمة " عدم مدحه السيدة الأولى "
Time منذ ساعة Views 1655
صورة فتاة قبل وبعد التعافي من إدمان المخدرات
صورة فتاة قبل وبعد التعافي من إدمان المخدرات
Time منذ ساعتين Views 662
بالفيديو..فتوى سودانية تجيز التطبيع
بالفيديو..فتوى سودانية تجيز التطبيع
Time منذ ساعتين Views 1871
المصيبيح : أندية كبيرة اللاعبين السعوديين لم يستلموا رواتبهم لمدة شهرين ثلاثة
المصيبيح : أندية كبيرة اللاعبين السعوديين لم يستلموا رواتبهم لمدة شهرين ثلاثة
Time منذ ساعتين Views 330
عبدالعزيز الغيامة : أنديتنا تمتص غضب الجماهير في الغالب بالقضايا الخارجية وتخسرها غالبًا
عبدالعزيز الغيامة : أنديتنا تمتص غضب الجماهير في الغالب بالقضايا الخارجية وتخسرها غالبًا
Time منذ ساعتين Views 445
مدرب يعترف بتحرشه بـ 3 فتيات: " لحظة ضعف "
مدرب يعترف بتحرشه بـ 3 فتيات: " لحظة ضعف "
Time منذ 3 ساعات Views 786
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران
Time منذ 3 ساعات Views 1831
النصر يخطط لضم الإسباني بوزويلو بعد رفضه عرض الهلال
النصر يخطط لضم الإسباني بوزويلو بعد رفضه عرض الهلال
Time منذ 3 ساعات Views 2471
العثور على مفقود تندحة في ساحات المسجد النبوي بعد تغيبه 10 أيام 
العثور على مفقود تندحة في ساحات المسجد النبوي بعد تغيبه 10 أيام 
Time منذ 3 ساعات Views 2251