ترامب يظهر في مناسبة عامة رغم الشكوك حول تعافيه من كورونا

واشنطن (صدى):
على الرغم من إصابته بفيروس كورونا، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت في أول مناسبة عامة بعد بقائه بالمستشفى لثلاثة أيام للعلاج، وذلك على الرغم من الشكوك حول شفاء الرئيس الأمريكي من الفيروس.
وفي التفاصيل شارك الرئيس الأمريكي في مناسبة ، بالبيت أبيض تحمل اسم”احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام“ حضرها بضع مئات، وذلك على الرغم من استمرار صمت مساعديه بشأن ما إذا كان الرئيس لا يزال معديا.
وقال المحللون أن تواجد ترامب في مناسبة عامة ، أنها خطوة أولى باتجاه استئناف دعايته الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين.