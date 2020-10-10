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هيلاري كلينتون: «المجتمع السعودي الوحيد على الكوكب لم يخترقه الاستعمار الأوروبي»

Time منذ 6 ساعات
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هيلاري كلينتون: «المجتمع السعودي الوحيد على الكوكب لم يخترقه الاستعمار الأوروبي»

واشنطن (صدى):
عادت أزمة إيميلات هيلاري كلينتون إلى الواجهة من جديد على الرغم من مرور 4 سنوات على اشتعالها، وذلك بعد أن رفعت الخارجية الأمريكية السرية عنها.

وتصدرت الإيميلات التي كانت تتعلق بالمملكة المشهد بقوة؛ حيث كشفت العديد من الكواليس والأمور المتعلقة بكيفية رؤية أمريكا للمجتمع السعودية وسياستهم الخارجية وغيرها من الأمور.

ومن أبرز ما قالته هيلاري في إيميلاتها المسربة عن المملكة، إن مجتمع السعودية هو المجتمع الوحيد على هذا الكوكب الذي لم يخترقه الاستعمار الغربي، ولم تخترق أي جيوش أوروبية حدودها ولم تُنتهك ، لا من المبشرين و لا من التجار، في إشارة منها إلى قوة وصلابة المجتمع الذي مازال يحافظ على عاداته وتقاليده التي من الصعب اختراقها بسهولة.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
بعض الناس يكره الحياة إذا طال به العمر وهذه ما شاء الله عليها عايشة حياتها كما تحب.. قال زهير بن أبي سلمى : سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش __ ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ
بلبل البحر
أخزاهما الله
وافي
حسبي الله عليك يامفتي السلطة
وافي
ايام الرجال المحنكين رحمهم الله
ابوطاهر
والله نخبةقطر الخونة ماتدري بشعبها وشعابها اللي خاين وغدار يخاف من سواته ويجيب غيره يفكر انه يحمي كرسيه

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