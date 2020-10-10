هيلاري كلينتون: «المجتمع السعودي الوحيد على الكوكب لم يخترقه الاستعمار الأوروبي»

واشنطن (صدى):
عادت أزمة إيميلات هيلاري كلينتون إلى الواجهة من جديد على الرغم من مرور 4 سنوات على اشتعالها، وذلك بعد أن رفعت الخارجية الأمريكية السرية عنها.
وتصدرت الإيميلات التي كانت تتعلق بالمملكة المشهد بقوة؛ حيث كشفت العديد من الكواليس والأمور المتعلقة بكيفية رؤية أمريكا للمجتمع السعودية وسياستهم الخارجية وغيرها من الأمور.
ومن أبرز ما قالته هيلاري في إيميلاتها المسربة عن المملكة، إن مجتمع السعودية هو المجتمع الوحيد على هذا الكوكب الذي لم يخترقه الاستعمار الغربي، ولم تخترق أي جيوش أوروبية حدودها ولم تُنتهك ، لا من المبشرين و لا من التجار، في إشارة منها إلى قوة وصلابة المجتمع الذي مازال يحافظ على عاداته وتقاليده التي من الصعب اختراقها بسهولة.