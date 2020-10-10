لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب دوري المحترفين مقابل 15 مليون دولار

وكالات (صدى):
تلقى لاعب مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا عرضًا للانتقال إلى أحد أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت المصادر، إن العرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي بدون الضرائب.
وصرح إيان ماكجاري، وهو أحد خبراء سوق الانتقالات، اليوم السبت، بأن ماتا تلقى الآن عرضًا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة.
وأضاف "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشددًا على أن "مانشستر يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".
واستكمل: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود". وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر".