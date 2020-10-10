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لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب دوري المحترفين مقابل 15 مليون دولار

Time منذ 7 دقائق
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لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب دوري المحترفين مقابل 15 مليون دولار

وكالات (صدى):
تلقى لاعب مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا عرضًا للانتقال إلى أحد أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت المصادر، إن العرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي بدون الضرائب.

وصرح إيان ماكجاري، وهو أحد خبراء سوق الانتقالات، اليوم السبت، بأن ماتا تلقى الآن عرضًا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة.

وأضاف "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشددًا على أن "مانشستر يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".

واستكمل: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود". وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر".

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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