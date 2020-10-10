الاتحاد يحسم صفقة برونو هنريكي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير أن نادي الإتحاد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط بالميراس البرازيلي، برونو هنريكي، وذلك لمدة 4 سنوات.
وتابعت التقارير أنه بناءً على طلب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، لجأ الإتحاد لحسم صفقة هنريكي بعد فشل التعاقد مع إدينلسون لاعب إنترناسيونال بسبب رفض النادي تلقي قيمة الصفقة على أقساط، بحسب موقع”r7“ البرازيلي.
وأوضحت أن الاتحاد قدم عرضًا مقابل 4 ملايين دولار إلى بالميراس ما يعادل 22 مليون ريال برازيلي ليتم حسم الصفقة وفي انتظار الإعلان الرسمي وذلك بعد رفض إنترناسيونال 5 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن إدينلسون.