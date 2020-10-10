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الاتحاد يحسم صفقة برونو هنريكي

Time منذ 35 دقيقة
Views 1688
الاتحاد يحسم صفقة برونو هنريكي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير أن نادي الإتحاد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط بالميراس البرازيلي، برونو هنريكي، وذلك لمدة 4 سنوات.

وتابعت التقارير أنه بناءً على طلب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، لجأ الإتحاد لحسم صفقة هنريكي بعد فشل التعاقد مع إدينلسون لاعب إنترناسيونال بسبب رفض النادي تلقي قيمة الصفقة على أقساط، بحسب موقع”r7“ البرازيلي.

وأوضحت أن الاتحاد قدم عرضًا مقابل 4 ملايين دولار إلى بالميراس ما يعادل 22 مليون ريال برازيلي ليتم حسم الصفقة وفي انتظار الإعلان الرسمي وذلك بعد رفض إنترناسيونال 5 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن إدينلسون.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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