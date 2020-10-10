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مطالبات بمحاسبة مسربي أسماء مصابي كورونا في الأردن 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1484
مطالبات بمحاسبة مسربي أسماء مصابي كورونا في الأردن 

عمّان (صدى):
سادت حالة من الجدل والغضب في الأردن بعد تسريب أسماء المصابين بفيروس كورونا في مدينة العقبة، حيث أن هذا التسريب يعتبر تعدياً خطيراً على حقوق الأردنيين الشخصية.

ومن جهتهم، طالب سكان العقبة الأردنية بمحاسبة مسربي أسماء المصابين بفيروس كورونا في المدينة، حيث ظهر في القائمة المسربة مواليد المدونين فيها وأرقامهم الوطنية وأماكن عملهم وآخر أماكن تواجدوا فيه.

ودعا أردنيون إلى ضرورة مساءلة الأشخاص المتورطين في تسريب هذه القائمة وتوقيع أشد العقوبات في حقهم لاختراقهم خصوصية المصابين والمواطنين المخالطين.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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