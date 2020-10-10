رسالة من مرور الباحة لأصحاب الدراجات والمركبات المحتجزة: "سيتم بيعها"

الباحة (صدى):
طالبت إدارة مرور الباحة، أصحاب الدرجات النارية والمركبات المحتجزة لديها، بمراجعتها وتصحيح أوضاعها، وإلا سيتم بيعها بالمزاد العلني، ويكون ذلك قبل فتح المظاريف، والمقررالأربعاء 11 /03/1442هـ.
وصرحت إدارة مرور منطقة الباحة، أنها ترغب في بيع عدد من السيارات والدراجات النارية الموجودة بالحجوزات التابعة لها عن طريق العروض بالمظاريف المغلقة بموجب المادة 79 من نظام المرور واللائحة التنفيذية له.
وبينت الإدارة ، موعد استقبال المظاريف، والمقرر ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/02/24هـ ويتم فتح المظاريف تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1442/03/11هـ حسب تقويم أم القرى بمكتب رئيس لجنة البيع بالإدارة الرئيسية.
وطالبت المشتري بإتلاف الدراجات وتجزئتها لثلاثة أجزاء كحد أدني قبل استلامها من الموقع، وكذلك كبس السيارات مع تأمين وسائل السلامة اللازمة في الموقع، ويشترط فيمن يتقدم بعرض شراء وجود تصاريح لمزاولة هذا النشاط سارية المفعول.
وأضافت الإدارة العامة لمرور الباحة ، أن على المشتري إخلاء الموقع بعد الترسية في مدة أقصاها (10) أيام مشترطة حضور المشتري وقت فتح المظاريف وحالة توكيل شخص آخر يلزم إحضار وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، أو سيتم استبعاد العرض كما يلتزم المشتري بتقديم عرض سعر لكل الية على حدة وكذلك عرض إجمالي لكل الكمية.