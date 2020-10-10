مدرب برشلونة: "لدينا بيانتيتش سيعطينا معلومات عن يوفنتوس"

وكالات (صدى):
قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن فريقه الأقوى في مجموعة دوري أبطال أوروبا.
وأضاف كومان في تصريحات صحفية: ":"مسابقة دوري أبطال أوروبا مهمة لنا للغاية، نظريًا نحن الأفضل في مجموعتنا، لكن يجب أن نثبت ذلك"
وتابع : "سنبدأ البطولة أمام فيرينكفاروس على ملعبنا، ستكون مباراة مهمة، يجب أن نعد لهذه المباريات ونحلل خصومنا جيدًا".
وفيما يتعلق بفريق اليوفي الإيطالي، قال:"يوفنتوس يظهرون كل عام أن لديهم فريق قوي، لديهم خبرات كبيرة ولاعب رائع مثل كريستيانو رونالدو.واستكمل:"لدينا ميراليم بيانتيتش، الذي يمكنه أن يقدم لنا المزيد من المعلومات عن فريقه السابق".