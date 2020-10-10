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مدرب برشلونة: "لدينا بيانتيتش سيعطينا معلومات عن يوفنتوس"

Time منذ ساعة
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مدرب برشلونة: "لدينا بيانتيتش سيعطينا معلومات عن يوفنتوس"

وكالات (صدى):
قال رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن فريقه الأقوى في مجموعة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كومان في تصريحات صحفية: ":"مسابقة دوري أبطال أوروبا مهمة لنا للغاية، نظريًا نحن الأفضل في مجموعتنا، لكن يجب أن نثبت ذلك"

وتابع : "سنبدأ البطولة أمام فيرينكفاروس على ملعبنا، ستكون مباراة مهمة، يجب أن نعد لهذه المباريات ونحلل خصومنا جيدًا".

وفيما يتعلق بفريق اليوفي الإيطالي، قال:"يوفنتوس يظهرون كل عام أن لديهم فريق قوي، لديهم خبرات كبيرة ولاعب رائع مثل كريستيانو رونالدو.واستكمل:"لدينا ميراليم بيانتيتش، الذي يمكنه أن يقدم لنا المزيد من المعلومات عن فريقه السابق".

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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