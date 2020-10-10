الشريان يكشف أكثر المواقف المضحكة في برنامج "تحدي العائلات"(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف الإعلامي داود الشريان، اليوم السبت، أكثر المواقف المضحكة في برنامجه الجديد “تحدي العائلات”.
وقال الشريان خلال حديثه على قناة " إم بي سي " : إنه في إحدى الحلقات سأل المشاركين عن شئ نفعله في المولات التجارية غير التسوق".
وأضاف : ردت إحدى المشاركات وقالت المطعم أو الكافية، في حين قالت آخرى الترقيم، لتكون إجابة قديمة جدا.
وكان" الشريان " قد أكد أن فكرة البرنامج تدور حول السلوكيات الإجتماعية للمواطنين وتسمح لأي شخص بالمشاركة والإجابة على أسئلة البرنامج ، ويمكن لأي أسرة مكونة من 4 أفراد المشاركة فيه .