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الشريان يكشف أكثر المواقف المضحكة في برنامج "تحدي العائلات"(فيديو)

Time منذ ساعة
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الشريان يكشف أكثر المواقف المضحكة في برنامج "تحدي العائلات"(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف الإعلامي داود الشريان، اليوم السبت، أكثر المواقف المضحكة في برنامجه الجديد “تحدي العائلات”.

وقال الشريان خلال حديثه على قناة " إم بي سي " : إنه في إحدى الحلقات سأل المشاركين عن شئ نفعله في المولات التجارية غير التسوق".

وأضاف : ردت إحدى المشاركات وقالت المطعم أو الكافية، في حين قالت آخرى الترقيم، لتكون إجابة قديمة جدا.

وكان" الشريان " قد أكد أن فكرة البرنامج تدور حول السلوكيات الإجتماعية للمواطنين وتسمح لأي شخص بالمشاركة والإجابة على أسئلة البرنامج ، ويمكن لأي أسرة مكونة من 4 أفراد المشاركة فيه .

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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