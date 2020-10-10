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بالفيديو.. معلمة تتحدى الكرسي المتحرك وتواصل تعليم الطالبات في رجال ألمع

Time منذ ساعة
Views 1699
بالفيديو.. معلمة تتحدى الكرسي المتحرك وتواصل تعليم الطالبات في رجال ألمع

نايف السالم (صدى):
ضربت المعلمة فاطمة هزازي أروع الأمثلة في تحدي الصعاب في سبيل إيصال الرسالة التعليمية، حيث أنها تعاني من صعوبة في الحركة وتجلس على كرسي متحرك، هي وزوجها.

وقالت هزازي خلال حوارها عبر قناة الإخبارية إنها على الرغم من إعاقة حركتها هي وزوجها إلا أنها لا تستطيع التوقف عن شغفها وهو حبها لتعليم الأخرين.

وأضافت أنها تعمل قائدة في مجمع غمرة للبنات في محافظة رجال ألمع "، لافتة:" أقطع ١٥٠ كيلو يوميا كي أصل للمدرسة ".

وأشارت هزازي إلى أنها تستقبل الطالبات في منزلها كي تشرح لهم الدروس، مضيفة:" اخترت مهنة التعليم من البداية ولذا لابد من إعطائها حقها على أكمل وجه "، مما أثارت إعجاب عدد كبير من المواطنين لتفانيها في عملها.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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