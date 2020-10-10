بالفيديو.. معلمة تتحدى الكرسي المتحرك وتواصل تعليم الطالبات في رجال ألمع

نايف السالم (صدى):
ضربت المعلمة فاطمة هزازي أروع الأمثلة في تحدي الصعاب في سبيل إيصال الرسالة التعليمية، حيث أنها تعاني من صعوبة في الحركة وتجلس على كرسي متحرك، هي وزوجها.
وقالت هزازي خلال حوارها عبر قناة الإخبارية إنها على الرغم من إعاقة حركتها هي وزوجها إلا أنها لا تستطيع التوقف عن شغفها وهو حبها لتعليم الأخرين.
وأضافت أنها تعمل قائدة في مجمع غمرة للبنات في محافظة رجال ألمع "، لافتة:" أقطع ١٥٠ كيلو يوميا كي أصل للمدرسة ".
وأشارت هزازي إلى أنها تستقبل الطالبات في منزلها كي تشرح لهم الدروس، مضيفة:" اخترت مهنة التعليم من البداية ولذا لابد من إعطائها حقها على أكمل وجه "، مما أثارت إعجاب عدد كبير من المواطنين لتفانيها في عملها.