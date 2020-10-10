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4 إجراءات لتقويم المتهم في حالة الاشتباه بمرضه النفسي أو العقلي

Time منذ ساعتين
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4 إجراءات لتقويم المتهم في حالة الاشتباه بمرضه النفسي أو العقلي

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة، أن هناك 4 تقويمات نفسية وعقلية ، للتأكد من صحة المتهم المشتبه به بجريمة جنائية دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي أمام المحكمة المختصة.

وبينت النيابة التقويمات الأربعة وهي كالتالي:

" تقوم حالة الشخص في تقرير مفصل، معتمد ويشتمل على حالته وقت وقوع الجريمة، ومدى تحمله المسؤولية، وقت ارتكاب الجريمة، والخطة العلاجية المقترحة.

ويلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة، المشتبه في أن لديه مرض أو لديه تخلفا عقليا، بالبقاء في المنشأة العلاجية، النفسية ، لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.

ويدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة، والمشتبه أن به مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، إلى المنشأة العلاجية، النفسية المحددة في الفقرة " أ" من هذة المادة، في مدة لا تزيد عن 7 أيام، من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.

وتقوم حالة الشخص المتهم، بارتكاب جريمة، والمشتبه أن به مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا ، في مدة لا تتجاوز 30 يوما، قابلة للتجديد بناء على اللجنة المشار إليها، في الفقرة "أ" من هذة المادة، وموافقة من طلب إجراء التقويم، بحسب الأحوال " القاضي- أو عضو النيابة العامة المختص" ويرسل التقويم إلى الجهة التي الجهة التي طلبته خلال هذة المدة، ويجوز تمديدها لمدة "تسعين" يوما، آخر مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي و في جميع الأحوال، لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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