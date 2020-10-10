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الحالات المستثناة من دفع ضريبة التصرفات العقارية 

Time منذ ساعتين
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الحالات المستثناة من دفع ضريبة التصرفات العقارية 

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن صدور  اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ووفقا للائحة فإن الضريبة تفرض بنسبة 5% من إجمالي التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها.

 

ونصت المادة الثالثة، علي استثناء من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً من " التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها -التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري " أهلي " أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ، ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأعراض الإدارة، مثل التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.

 

وبحسب اللائحة فإن المعاملة للضريبة لا تخضع إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صالحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.

 

ونصت المادة الرابعة أن تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
مغرد
والله الدخان الجديد ما يصلح م ه
القرشي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترا في شيء إسمه الضمان الاجتماعي من ضمن إدارات وزارتك وإنت ناسيه من يوم وصلت لكرسي الوزارة أوقفت عنهم صرف المساعدة المقطوعة او التقديم عليها ولم تلتفت لغلاء المعيشة الذي هو في تصاعد مستمر إلى درجة أن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي قد اشتكوا منه فمابالك بالفقراء والمحتاجين الذي أنت مسؤول عنهم ومؤتمن على مصالحهم ولكنك للأسف طوال فترة وزارتك وحتى ألأن وهم خارج جدول اعمالك وكأنهم ليسوا موجودين ... إتقي الله يارجل فيهم فوالله إنك سوف تسأل في يوم عنهم .
عوض السابطي أبو مشعل
صعب أن تجود الملاعب بلاعب مثلك يا أبا عمر أنت أسطورة الكرة السعودية بلا منازع وداعا أيها الفتى الذهبي
التركي
هناك فرق بين اعتزال ابو عمر ..ومابين إجباره على الاعتزال !!!

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